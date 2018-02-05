Пентагон где-то потерял почти миллиард долларов

Управление тыла вооруженных сил США не смогло пояснить, куда делись более 800 миллионов долларов из оборонного бюджета 2016 года. Аудиторская проверка показала, что документов на потраченные деньги либо вообще нет, либо они неверны, пишет американский журнал Politico со ссылкой на документы, попавшие в его редакцию.

Как стало известно изданию, проверку проводила авторитетная британская компания Ernst and Young. Ее специалисты и не смогли найти 456 миллионов долларов. Внушительную сумму выделили на возведение новых объектов для инженерного корпуса США и других армейских подразделений. Также неизвестна судьба еще 384 миллионов. Это деньги, которые должны быть потрачены на текущие строительные проекты. Плюс исчезли 100 миллионов на компьютерную технику.

Глава управления тыла Даррел Уильямс поспешил пояснить журналистам издания, что его структура самая большая и сложная в вооруженных силах, поэтому проблемы с отчетностью вполне ожидаемы, особенно на начальных этапах проверки. В заключении военачальник добавил, что все недочеты будут исправлены.