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6 февраля 201800:30

Андрей Рублев пробился во второй круг турнира в Монпелье

EPA

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Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге теннисного турнира, который проходит в эти дни в Монпелье, встретился с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом. Матч продолжался 1 час 15 минут. Россиянин смог одолеть своего оппонента в двух сетах с одинаковым счетом - 6:4, 6:4.

Следующий соперник Андрея Рублева определится в матче между французом Жереми Шарди и греком Стефаносом Циципасом, сообщает РИА Новости.

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