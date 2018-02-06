Вопрос об отмене ордера на арест Ассанжа рассмотрит суд в Лондоне

6 февраля в Вестминстерском магистратском суде Лондона пройдут слушания по делу Джулиана Ассанжа, пишет РИА Новости. Его адвокаты просят отменить ордер на арест основателя WikiLeaks.

Слушания начнутся в 14:00 (17.00 мск). Об этом информагентству сообщил представитель суда. Первые слушания состоялись 26 января, однако в результате решения принято не было.

Ранее следствие по делу Ассанжа прекратила шведская прокуратура: в 2010 его подозревали в изнасиловании, в мае прошлого года дело закрыли. Здание посольства Эквадора в Лондоне основатель WikiLeaks не покидает с 2012 года, опасаясь экстрадиции в США и судебного преследования из-за публикации засекреченных документов.

После того, как прокуратура Швеции объявила о прекращении следствия, лондонская полиция опубликовала заявление. Ассанжа предупредили, что в случае выхода из эквадорского посольства его арестуют вновь. Основанием послужит ордер Вестминстерского магистратского суда, который по-прежнему действителен. Ордер выдали после отказа Ассанжа сдаться суду в июне 2012 года.

Представители суда утверждают, что лондонский ордер на арест не связан с решением шведской прокуратуры. В случае, если Вестминстерский магистратский суд отменит ордер, Ассанж наконец сможет выйти из здания эквадорского посольства. Такое мнение высказали в Королевской прокурорской службе.