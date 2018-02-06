Россиян могут обязать контролировать гостящих у них иностранцев

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект поправок в закон, предложенный МВД. Согласно ему российские граждане и компании, пригласившие к себе иностранцев, должны контролировать соблюдение целей и сроков их визита.

В случае нарушений – несоответствия цели визита заявленной или позднего выезда иностранца из РФ — физические лица должны будут выплатить штраф в размере до 4 тысяч рублей, юридические – до 500 тысяч рублей. При этом если, к примеру, если иностранец прибыл в Россию с деловой целью, это не означает, что приглашающая сторона не может организовать для него экскурсии или туристические поездки.

В настоящее время приглашающая сторона не обязана контролировать заявленные цели визита иностранцев. В МВД считают, что новая поправка будет способствовать соблюдению миграционного законодательства. Однако в Торгово-промышленной палате указывают, что поправки в закон касаются тех, кто приезжает в Россию по визе, тогда как миграционный закон нарушают в основном приезжие из ближнего зарубежья – те, кому виза для въезда в нашу страну не требуется.

Также эксперты считают, что проверять выполнение новых норм будет непросто, сообщают "Известия". Например, неизвестно, какие доказательства исполнения закона будут достаточными, считает Антон Алексеев, руководитель практики трудового и миграционного права юридической группы "Яковлев и Партнеры".