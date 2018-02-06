В городе Артем загорелась жилая многоэтажка, люди эвакуированы

В городе Артем (Приморский край) произошел пожар на верхних этажах и крыше жилого многоэтажного дома. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение, передает агентство "Интерфакс".

В тушении принимают участие более 40 пожарных и 10 единиц спецтехники. Жертв и пострадавших нет. Проведена эвакуация, люди из пострадавших от огня квартир размещены в пункте временного пребывания. Они обеспечены горячим питанием. В настоящее время температура воздуха в городе составляет минус 18 градусов.