Из горящего дома в Москве спасены 10 человек

В жилом доме на востоке Москвы произошел пожар. Загорелась квартира на шестом этаже. Из нее спасен один человек, еще 9 девять были выведены из квартир, находящихся на вышележащих этажах.

Огонь охватил площадь в 40 квадратных метров, сообщает РИА Новости. ЧП произошло по адресу: Новоксинская улица, дом 46. Сообщается, что есть пострадавшие, однако подробностей пока не приводится.