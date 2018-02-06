Жертвой пожара в столичном жилом доме стал один человек, 6 пострадали

В результате пожара в жилой многоэтажке на востоке Москвы погиб один человек. Еще шесть человек пострадали, в их числе трое детей. Возгорание произошло на шестом этаже, передает ТАСС.

Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, горит трехкомнатная квартира. Из пожара были спасены 10 человек. Для их эвакуации использовалась лестница.