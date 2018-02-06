В кемеровском детском саду обнаружен радон

В Кемерове руководство детского сада номер 145 вынуждено было распределить воспитанников двух групп по другим дошкольным образовательным учреждениям после решения суда о простановке на 35 дней работы 4 помещений — игровых и спальных комнат, в которых Роспотребнадзор обнаружил повышенное содержание радона, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе администрации города во вторник, обнаружено превышение природного газа радона в двух группах, 46 воспитанников распределены по согласованию с родителями в другие детсады. Всего это детский сад посещают 165 воспитанников.

При проведении плановой выездной проверки специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства — превышение содержания радона в двух спальных и двух игровых комнатах. Заводский районный суд запретил эксплуатацию помещений на 35 суток.

В городской администрации отметили, что для снижения уровня радона до нормативных значений в дошкольном учреждении проводятся мероприятия, в том числе герметизация мест стыка пола с техническим подпольем. Повторное исследование на наличие радона пройдет после 12 февраля.

Радон — радиоактивный химический элемент, содержащийся в земной коре в виде бесцветного газа. Он может быть опасен для человека, при вдыхании он может спровоцировать рак легких. Радон несет опасность, накапливаясь в замкнутых помещениях, в которых находятся люди.