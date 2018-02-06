Россияне подали иск на МОК за дискриминацию по принципу гражданства

Слушания по делам 32 российских спортсменов, которые подали иск в Суд первой инстанции трибунала Лозанны, пройдут 7 февраля. Россияне требуют обязать Международный олимпийский комитет в срочном порядке допустить их до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

В числе спортсменов, подавших иск, лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и другие. В качестве основания для подачи иска адвокаты российских спортсменов указали дискриминацию по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта Спортивного арбитражного суда, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление юридической компании, представляющей интересы россиян.

Кроме того, российская сторона обвиняет МОК в нанесении ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере.