Зимнее путешествие в Даурию

Как известно, у природы нет плохой погоды, как и нет плохого времени года. Одно из мест России, где даже зимой можно почувствовать величие, силу и красоту природы, - это Даурские степи, значительная часть которых территориально входит в состав Государственного природного биосферного заповедника "Даурский".