Рада отказалась отменять закон о реинтеграции Донбасса

Верховная рада не смогла проголосовать за внесенное депутатами "Оппозиционного блока" постановление об отмене закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Во вторник за соответствующее решение отдали свои голоса только 37 депутата из 226 необходимых, передает ТАСС.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий пояснил, что теперь может подписать закон о реинтеграции Донбасса и отдать его на подпись президенту Украины, после чего закон вступит в силу.

Депутаты фракции "Оппозиционного блока" ранее внесли в Верховную раду постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса. По их словам, документ был принят с нарушением Конституции страны и регламента работы парламента.

Как сообщалось ранее, 18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Неподконтрольные Киеву районы в документе называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны.

Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины, который будет вести контроль над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта.

При этом после внесения поправок из текста изъяты все упоминания о Минских соглашениях.