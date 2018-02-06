На Ставрополье отец застрелил на охоте своего 13-летнего сына

Трагический случай произошел в Ставропольском крае. Вблизи поселка Цымлянского 38-летний житель краевой столицы охотился вместе со своим 13-летним сыном. В какой-то момент мужчина стал перезаряжать охотничье нарезное ружье.

По неосторожности он нажал на спусковой крючок, и ружье выстрелило в сторону ребенка. От полученного ранения сын охотника скончался на месте.

В отношении отца мальчика возбуждено уголовное дело по статье УК "Причинение смерти по неосторожности", сообщается на сайте краевого управления СК РФ.

Правоохранителями проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия.