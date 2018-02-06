iPhone взорвался во вьетнамском салоне красоты

Подключенный к зарядному устройству Apple iPhone 6 Plus взорвался и сгорел. ЧП сняли камеры наблюдения.

Инцидент произошел 25 января в одной из парикмахерских в Ханое.

В результате взрыва никто не пострадал, однако в салоне красоты началась паника. На данный момент неизвестно, по каким причинам взорвался гаджет.