Кремль: в Дагестане не политический кризис, а работа правоохранителей

Задержания членов правительства Дагестана не является политическим кризисом, это системная работа правоохранительных органов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о наличии политического кризиса в связи с задержаниями высокопоставленных чиновников в Дагестане, Песков ответил, что это не политический кризис, а продолжение работы правоохранительных органов. "Это же касается не одного региона — такие действия имели место по всей стране", — пояснил он.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что правоохранительные органы многих регионов проводят подобную системную работу, передает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил о том, что это "не кампанейщина, а последовательная, целенаправленная и системная работа".

Ранее сообщалось, что сотрудниками ФСБ был задержан врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов по делу о хищениях денег, выделенных на социальные программы из бюджета.

6 февраля в Басманном суде Москвы рассматривается ходатайство следствия об их аресте.