Алексей Швед не поможет сборной России в отборе на Кубок мира

Защитник подмосковного клуба "Химки" Алексей Швед не выступит за сборную России по баскетболу в матчах отборочного турнира Кубка мира 2019 года. Две игры пройдут в феврале: 23 февраля в Страсбурге россияне сыграют с французами, а 25 февраля в Перми — с командой Боснии и Герцеговины.

"Учитывая плотный график выступления "Химок" в Евролиге и Единой лиге ВТБ, турнирную ситуацию и важность предстоящих игр для нашей команды, было принято совместное решение о том, что в феврале Алексей Швед будет выступать за "Химки" и сосредоточится на выполнении клубных задач", — заявил генеральный директор "Химок" Павел Астахов, которого цитирует пресс-служба команды.