Самолет южнокорейских "Черных орлов" загорелся во время взлета в Сингапуре

Самолет южнокорейской пилотажной группы "Черные орлы" загорелся во время взлета в аэропорту Сингапура, где пилот должен был выступить в рамках Singapore Airshow 2018, сообщает The Straits Times. Очевидцы сняли на видео инцидент, который произошел около 13:30 во вторник.

На кадрах видно, что одноместный самолет, замыкавший шестерку "Черных орлов" ВВС Республики Корея, повело влево во время набора скорости, после чего он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, уткнулся носом в траву, перевернулся и загорелся. Пилоту машины удалось самостоятельно выбраться из кабины, серьезных травм он не получил.

Самолет довольно быстро потушили, но взлетно-посадочная полоса одного из самых загруженных аэропортов мира на протяжении нескольких часов оставалась закрытой, а несколько десятков рейсов были отложены на более поздний срок.

Неудачное выступление "Черных орлов" омрачило открытие крупнейшего в Азии авиасалона Singapore Airshow.