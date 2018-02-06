Южная Корея встретила "Красную машину" российским гимном и триколорами

Российская сборная по хоккею прилетела в Южную Корею на Олимпийские игры. В аэропорту Сеула "Красную машину" встретили "запрещенными" российскими триколорами и гимном страны — так почти 200 болельщиков решили поддержать любимых спортсменов.

Хоккеист Илья Ковальчук прокомментировал встречу болельщиков в аэропорту Сеула.

"Очень приятно, когда вот так встречают, — сказал Ковальчук, которого цитирует РИА Новости. — Здесь будет важна поддержка болельщиков, она всегда важна, и тут особенно. У нас все в порядке. Чуть-чуть подустали из-за перелета, но втянемся быстро. Пока расписания нет, все мысли о тренировках, восстановлении и акклиматизации".

Российская команда будет готовиться к турниру в Аняне и пропустит церемонию открытия Олимпиады, которая состоится 9 февраля.