"Яндекс" обнаружил на Павелецкой площади неизвестный водоем

На Павелецкой площади появился новый водоём — по крайней мере, так утверждает популярный сервис "Яндекс.Карты". На то, что вместо долгостроя вдруг возник небольшой пруд, обратили внимание посетители социальных сетей. Многие даже предположили, что стройплощадку затопило или там прорвало канализацию.

Как объяснили представители компании, водоем на схему могли добавить сами пользователи, у которых есть возможность обновлять изображение через приложение "Народные карты".

"На спутниковых снимках площади видно, что углубление, похожее на котлован с водой, действительно существует, и оно весьма похоже на водоем и было размещено на карте. Водоем пока решили не убирать, потому что он физически присутствует в реальности", — рассказал представитель компании "Яндекс" Дмитрий Горчаков.

Построить торговый центр на Павелецкой площади планировали ещё более 10 лет назад. Но работы так и не были начаты, поскольку участок несколько раз переходил от одного инвестора к другому. И вот в конце прошлого года столичные власти, наконец, утвердили проект реконструкции. Торговый комплекс разместят под землей, а на самой площади разобьют сквер.