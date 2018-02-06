"Спартак" интересуется бывшим нападающим "Челси" Какута

Московский футбольный клуб "Спартак" проявляет интерес к нападающему французского "Амьена" Гаэлю Какута. Сейчас права на 26-летнего французского форварда принадлежат китайскому клубу "Хэбей Чайна Форчун".

Кроме "Спартака" Какута своей игрой в первой половине нынешнего сезона заинтересовал другой китайский клуб "Бэйцзин Гоань", сообщает Чемпионат.com со ссылкой на Footmercato. Ранее Какута выступал за английский "Челси", итальянский "Лацио", испанские "Севилью" и "Депортиво".