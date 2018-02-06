В Подмосковье жильцам пытаются сдать квартиры без отопления

В Подмосковье жильцам пытаются сдать квартиры без отопленияЧитайте нас в Telegram
Собственники новых квартир в жилом комплексе в подмосковной деревне Мисайлово готовят жалобу на застройщика. Люди не готовы принимать ключи на его условиях. В квартирах нет горячей воды, не работают лифты. При этом за коммунальные услуги требуют многотысячный аванс. В чём причина, и есть ли надежда на новоселье?
— Полотенцесушитель холодный, почему — непонятно!
Свою квартиру Виктор принимал у застройщика уже дважды. Первый раз жильё ему предлагали без воды и тепла.
— Я похож на сумасшедшего? Зима на дворе, как я могу принять квартиру без отопления, без водоснабжения, без сантехники — без всего?!
На этот раз из крана даже течёт вода, но только холодная. К таким мелочам, как отсутствие плитки под ванной и фурнитуры на окнах, Виктор решил не придираться, но остаться в своей квартире ему так и не удалось. Менеджер, едва увидев телекамеру, бросилась в бегство.
— Я буду её дальше досматривать, зачем Вы закрыли дверь мою?!
— Это мои инструкции.
— Там человек, ещё и человека закрыли!
По мнению жителей, застройщик — компания "Пригород Лесное" — начал заселять людей в квартиры, явно не успевая их доделать в срок, чтобы не платить пени за просрочку. Лифты в доме не работают, в подъездах нет отопления, щитки для пожарных шлангов пусты, а менеджеры вовсю предлагают переезжать. В некоторых корпусах и вовсе кажется, что стройка только начата.
— Вот это что, можете сказать?
— Могу, это кабель.
— А почему он торчит так?
— Я не могу сказать.
Даже тем, у кого нет претензий к квартирам, в них не попасть: ключи выдают только после подписания договора с управляющей компанией, которую, как это часто бывает, выбирал застройщик.
— Мы будем составлять протокол разногласий. Они говорят: хорошо, всё — идите в управляющую компанию. Мы говорим: а ключи? Нет, все разговоры — с управляющей компанией!
Собственники утверждают: условия грабительские. В договоре управкомпания обязывает жителей заплатить аванс за жилищно-коммунальные услуги аж за четыре месяца. При этом коммунальщики уверяют, что это — исключительно на благо новосёлам.
"Мы предлагаем заплатить аванс за четыре месяца, который позволяет жителям спокойно чувствовать себя и не платить, и не думать об этих платежах впоследствии, поскольку идёт заселение — кто-то строителей запускает, кто-то уезжает, забывает про эту квартиру", — говорит представитель управляющей компании Александр Дубинин.
В договоре также указано, что собственник должен единовременно заплатить за вывоз крупногабаритного мусора, который скопится при массовом заселении.
— Сто десять рублей умножаем на квадратуру трёхкомнатной квартиры, в среднем это 70 квадратных метров — то есть, это порядка восьми тысяч рублей за то, чтобы вывезти мусор, якобы с моей квартиры.
В службе заселения при виде камеры все менеджеры разбежались. В управляющей компании сотрудник тоже был немногословен.
— Как получить ключи от квартиры дольщикам?
— Прийти, получить ключи.
— А что для этого нужно подписать?
— В отделе заселения все скажут.
— Договор с управляющей компанией надо подписывать?
— Наверное.
Собственники квартир будут писать коллективное заявление в жилинспекцию, а Виктор по-прежнему пытается поймать неуловимого менеджера с ключами от его квартиры.
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