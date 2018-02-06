Члены МОК от Аргентины и Италии поддержали решение CAS по россиянам

Член Международного олимпийского комитета от Аргентины Херардо Вертейн и итальянский представитель в организации Франко Карраро поддержали решение Спортивного арбитражного суда удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, ранее отстраненных МОК от выступления на Олимпиаде в Пхенчхане.

"CAS стал организацией, которой доверяют, в которую обращаются с верой в справедливость, — сказал Карраро, которого цитирует РИА Новости. — Некоторые решения CAS нравятся, некоторые не нравятся. Это жизнь. Мы должны бороться с допингом, но мы должны позволить чистым спортсменам выступать".

Коллегу поддержал и Вертейн. "Не надо заканчивать карьеры невиновных спортсменов. Если кто-то что-то сделал неправильно, то надо наказывать тех, кто виноват", — отметил он.