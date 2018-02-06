Дагестанское дело: арестован первый фигурант - экс-министр образования

Экс-министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов заключен под стражу. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Под арест экс-чиновник отправлен до 5 апреля. Он — первый из четырех фигурантов дела о коррупции в Дагестане.

Уголовное дело в отношении коррупционеров расследуется с середины 2015 года, сообщает РИА Новости. Предварительное следствие продлится минимум 35 месяцев – до 5 апреля 2018 года. По предварительной оценке, четыре высокопоставленных дагестанских чиновника нанесли ущерб бюджету по делу о хищениях в соцсфере более чем в 95 миллионов рублей. По уточненным данным, ущерб – не менее 107 миллионов 800 тысяч рублей.

По делу проходят бывший временно исполняющий обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также министр образования Шахабас Шахов. По коррупционным уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомед-Расул Гитинов.

Басманный суд Москвы объединил в одно производство несколько уголовных дел. В частности уголовное дело от 31 июля 2015 года, 22 октября 2015 года, 10 ноября 2015 года, 14 апреля 2016 года, два уголовных дела от 3 августа 2016 года, 14 ноября 2016 года, 24 ноября 2017 года и 4 февраля 2017 год.

В деле, которое рассматривает судья Наталия Дударь, есть справка-меморандум начальника УФСБ по Дагестану, генерала Сергея Варламова, который описывает обстоятельства преступления, инкриминируемого экс-главе дагестанского министерства образования. Из справки следует, что в группу расхитителей бюджетных средств входил один из дагестанских бизнесменов. Из выделенных похищенных в 2013-2014 годах бюджетных средств он давал Шахову откаты, делал ему дорогие подарки и отремонтировал его рабочий кабинет.