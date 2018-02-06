Техасский город атаковали полчища черных птиц. Видео

Жители техасского города Мескит пребывают в ужасе – небо заполонили сотни черных птиц. Происходящее напоминает сюжет знаменитого фильма Альфреда Хичкока. Пернатые "налетчики" носятся с большой скоростью и пронзительно кричат, сообщает Sun.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как стаи черных птиц кружат над оживленной трассой в Меските.

Впрочем, по словам журналистов, в этом "налете" на самом деле нет ничего страшного – ежегодно птицы прилетают в Мескит на зимовку. Никакой опасности для человека пернатые гости не представляют.