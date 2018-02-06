Глобальное потепление может обернуться глобальным отравлением ртутью

Научная группа во главе с Полом Шустером (Paul Schuster) из Геологической службы США обнаружила, что вечная мерзлота – самый большой резервуар ртути на планете. Потепление климата может "выпустить на волю" смертельно опасное вещество. Об этом сообщает научная статья, опубликованная в журнале Geophysical Research Letters.

С 2004 по 2012 год авторы исследования пробурили на Аляске 13 скважин в вечной мерзлоте и измерили содержание в полученных образцах ртути. Они специально выбирали участки с разнообразными характеристиками почвы, чтобы составить объективную картину.

Оказалось, что в среднем на каждый грамм замёрзшего грунта приходится 43±30 нанограммов ртути. Исследователи дополнили своими результатами опубликованные ранее данные 11 тысяч измерений на 4926 участках в Северной Америке и Евразии, не относящихся к вечной мерзлоте, хотя находящихся в соответствующей климатической зоне. Это позволило им оценить общее содержание смертельного металла в почвах севера.

По расчётам авторов, грунт районов вечной мерзлоты Северного полушария содержит 1656±962 тысячи тонн ртути. То есть почвы этой климатической зоны хранят почти в два раза больше этого вещества, чем все остальные почвы, океан и атмосфера вместе взятые.

Непосредственно в мерзлоте заморожена 793±461 тысяча тонн. Это примерно в 10 раз больше всех антропогенных выбросов ртути за последние 30 лет, если судить по оценкам выбросов с 2016 года.

Как поясняет пресс-релиз исследования, эта ртуть имеет естественное происхождение. Опасное вещество, присутствуя в небольших количествах в атмосфере, связывается с органикой почвы и "консервируется" в вечной мерзлоте. Внушительные запасы этого металла накоплены в северных широтах за эпохи, прошедшие с последнего ледникового периода.

Однако мы знаем, что в результате глобального потепления вечная мерзлота тает. Это чревато тем, что копившийся тысячелетиями яд будет быстро высвобождаться, попадать в воду, пищу и атмосферу и разноситься воздушными потоками по всей Земле.

"Не было бы никакой экологической проблемы, если бы всё оставалось замороженным, но мы знаем, что Земля становится всё теплее", – говорит Шустер.

Напомним, что ртуть – токсин первого класса опасности. Для сравнения: даже хлор, боевое отравляющее вещество, имеет только второй класс.

Пути распространения и "экологической переработки" этого металла ещё не изучены. Учёные пока не готовы оценить реальный масштаб опасности и предложить меры защиты. Но несомненно, что в списке аргументов сторонников борьбы с глобальным потеплением прибавился новый весомый пункт.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали об опасности выделения метана, скованного вечной мерзлотой.