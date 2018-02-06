В Перми предлагают переименовать улицы, названные в честь террористов

Во вторник комиссия по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования в Перми предложила властям города убрать с улиц имена участников революционного движения, участвовавших в террористических акциях, передает "Интерфакс".

"Наша комиссия, в состав которой входят авторитетные историки, краеведы, представители конфессий, уже определила ряд лиц, фамилии которых остались в нашей исторической памяти лишь благодаря совершенным ими террористическим деяниям. Члены комиссии обсуждали фамилии лиц, деятельность большинства из которых так или иначе была связана с Пермским краем, и не рассматривали деятелей общероссийского значения", — сказал глава комиссии Сергей Неганов.

Комиссией рекомендованы к пересмотру улицы, носящие имена Софьи Перовской, Андрея Желябова, Ивана Каляева, Василия Иванченко, Павла Хохрякова, Степана Окулова и Розалии Землячки.

По словам Неганова, для переименования, к примеру, улицы Розалии Землячки, расположенной в Мотовилихинском районе, нужно внесение изменения в действующий топонимический регламент. Он отметил, что данное решение могут принять депутаты Гордумы. "Именно от них зависит, состоится ли в Перми окончательный отказ от увековечивания имен особо кровавых деятелей", — сказал глава комиссии.

Губернатор Пермского края Максим Решетников согласен с рекомендациями комиссии. Он предложил направить их в муниципалитеты региона, где местные власти рассмотрят вопрос о переименовании тех или иных улиц.

Комиссия появилась в 2017 году в связи с общественным запросом на переосмысление исторических событий 1917 года и, как следствие, возможность переименования улиц, названных в честь причастных к массовым внесудебным расправам, террористической деятельности и убийствам.