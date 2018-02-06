СПЧ просит прокуратуру защитить Васю Ложкина

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) обратился в прокуратуру Новосибирской области по поводу признания картины Васи Ложкина экстремистской, правозащитники полагают, что суд не учел сатирический характер картины, в которой не пропагандируются, а высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия.

Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Речь идет о картине художника Алексея Куделина, известного под псевдонимом Вася Ложкин "Великая прекрасная Россия", которую Октябрьский суд Новосибирска в 2016 году признал экстремистской картину.

На основании этого министерство юстиции РФ внес "Великую прекрасную Россию" в федеральный список экстремистских материалов в 2016 году на основании судебного решения.

Правообладатель картины, московский бизнесмен Алексей Ходорковский, обжаловал решение суда.

Президентский Совет по правам человека подчеркивает, что к рассмотрению дела не привлекались ни Алексей Куделин, ни специалисты в соответствующих областях изобразительного искусства, не проводилась искусствоведческая экспертиза произведения. Ключевым доказательством для Октябрьского суда Новосибирска стало заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы.

В СПЧ отметили, что служители Фемиды не учли сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины, "в которой не пропагандируются, а, напротив, высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия".

Правозащитники считают, что суд вмешался в свободу творчества, гарантированную 44 статьей 44 Конституции РФ.

При этом в СПЧ напомнили, что картины по-прежнему широко распространяется в Интернете, выставляется на выставках и при этом никаких претензий ни к автору, ни к организаторам вернисажей со стороны правоохранительных органов никогда не предъявлялось.