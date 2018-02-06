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6 февраля 201815:25

Тренер российских конькобежцев Полтавец: я никуда не ухожу

фото ИТАР-ТАСС

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Константин Полтавец, который является главным тренером сборной России по конькобежному спорту, опроверг информацию о своем уходе из команды. Ранее портал Volskrant сообщил, что Полтавец покинет сборную по окончании олимпийского сезона.

"Речь шла о том, что у меня заканчивается контракт и будущее мое будет обсуждаться в конце сезона, как обычно и бывает в такой ситуации, когда у специалиста истекает контракт, – заявил Полтавец, которого цитирует РИА Новости. — В октябре я уже говорил о том, что по состоянию здоровья и по личным обстоятельствам могу покинуть свой пост, но этот вопрос именно в силу названных причин остается открытым".

Специалист добавил, что тем более не может покинуть команду в такой сложной для российского спорта ситуации. "Сейчас идет борьба за чистое имя наших спортсменов, и это во главе угла. Впереди чемпионаты мира, Финал Кубка мира, возможно, альтернативные старты. Мы продолжаем работать, и я никуда не ухожу, тем более в такой тяжелой для наших спортсменов ситуации", — добавил Полтавец.

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