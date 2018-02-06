На востоке Словакии бушует эпидемия сифилиса

В Восточной Словакии объявлена эпидемия сифилиса. Центром эпидемии стал город Требишев. Для прекращения распространения заразы рекомендовано изолировать больных в нескольких клиниках, где им будет предоставлено комплексное лечение, пояснил представитель штаба по преодолению кризисной ситуации в Требишовском районе Томаш Краль.

В Требишовском районе население превышает 100 тысяч человек. При этом заболеваемость сифилисом здесь в 16 раз выше, чем в среднем по Словакии, сообщает ТАСС. А в последнее время число больных тяжелой венерической болезнью увеличилось на 115 человек.

При этом преобладают среди заболевших представители многочисленного на востоке Словакии цыганского национального меньшинства.

Сифилис — инфекционное венерическое заболевание, которое передается через кровь и половым путем. Болезнь поражает кожу, слизистые, внутренние органы, кости и нервную систему.