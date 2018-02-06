На МКС впервые состоялся турнир по бадминтону. Видео

Российские космонавты впервые сыграли со своими американскими коллегами из NASA и JAXA в бадминтон за пределами Земли. Спортивное состязание состоялось на борту МКС. В матчах приняли участие космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин, а также астронавты Джозеф Акаба, Марк Ванде Хай и Норишиге Канаи, сообщает Федерация бадминтона России.

Матчи между российскими и американскими командами прошли по особым правилам. Так, обитатели МКС играли без сетки. Кроме того, игроки не вели счет и в конце общим решением признали, что победили все.

По словам командира 54-й экспедиции на МКС Александра Мисуркина, сыграть в бадминтон за пределами Земли для него было все равно что поставить флаг на Марсе. Мисуркин признался, что обожает бадминтон.

"Этот вид спорта сплачивает, помогает здоровью, развивает физически, повышает тонус, позволяет выглядеть лучше, дает возможность хорошо провести время", — заключил космонавт.

Ниже космический матч по бадминтону можно посмотреть с обзором в 360 градусов.