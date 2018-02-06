Девять вагонов контрабандного табака изъяты в столице

Это стало итогом совместной операции Федеральной таможенной службы и МВД. Задержали нелегальный груз на станциях Солнечная и Лосиноостровская Московской железной дороги. Почти шесть с половиной миллионов пачек сигарет и 174 тысячи упаковок курительного табака везли под видом пшеничных отрубей.

Товар весом 360 тонн был произведен в Арабских Эмиратах. Стоимость партии — около 500 миллионов рублей. Вдвое выше — в миллиард рублей — оценивается ущерб, нанесенный бюджету, с учетом неуплаты таможенных и акцизных сборов.