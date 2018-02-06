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Трансплантация донорских органов 1 час назад

Новости Наука

6 февраля 201817:06 Евгения Ефимова

Никакого льда: новый метод эффективно сохранит почки от любых доноров до пересадки

Новый метод был опробован на 53-летнем пациенте, которому было необходимо трансплантировать почку.
Фото University Health Network.

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Стандартная процедура: в ожидании пересадки донорская почка охлаждается при помощи льда. Однако у такой методики есть ряд недостатков и подходит она не всем органам. В связи с этим медики больницы общего профиля Торонто (часть Университетской сети учреждений здравоохранения, UHN) опробовали совершенно другую технологию. Они сохранили почку умершего донора при температуре тела, используя слегка изменённый аппарат, имитирующий физиологические функции организма. Спустя некоторое время орган (о его уникальности расскажем ниже) успешно пересадили реципиенту.

Специалисты постоянно ищут способы сохранить донорские органы. Например, учёные считают, что можно выращивать донорские органы прямо в организме свиней и даже крыс. Цель таких исследований одна – расширить возможности использования (и получения) органов для спасения жизни людей.

Медики отмечают, что наиболее часто пересаживаемыми органами являются именно почки. Однако, во многом из-за недостатков методов сохранения органов, специалисты вынуждены использовать лишь некоторые органы для пересадки (иными словами, далеко не все органы могут стать донорскими).

И один из способов изменения ситуации (и, как следствие, увеличение числа пациентов, которые получат долгожданный орган) – расширение критериев для использования донорских почек, пригодных для трансплантации. К слову, не так давно медики придумали способ, позволяющий почкам больных гепатитом людей стать донорскими. Но есть и другой способ: использовать органы от пожилых доноров или пациентов с одним или несколькими факторами риска – гипертония, высокий индекс массы тела, диабет или смерть по причине инсульта.

И здесь-то и возникает проблема: такие органы не переносят существующие способы "холодного хранения". Всё дело в том, что такой метод может привести к ещё большему повреждению почки (органы не способны устранить повреждения, возникшие во время процесса извлечения из организма), или они в конечном итоге становятся просто "сонными почками". То есть после пересадки органы плохо функционируют, требуя нахождения пациента на диализе в течение нескольких дней или даже недель.

Кроме того, даже после того как почки начинают работать должным образом, подобная ранняя отсроченная функция может в дальнейшем отрицательно сказаться на жизнеспособности органа.

Именно здесь и вступают в игру перфузия органа, извлечённого из организма. В пресс-релизе медики называют эту процедуру инновационным методом сохранения органа. С её помощью специалисты стремятся преодолеть ограничения существующего метода "холодного хранения".

Метод был разработан под руководством доктора Маркуса Зельцнера (Markus Selzner) из UHN. Потребовалось четыре года на его усовершенствование и модификацию аппарата искусственного кровообращения (АИК, или аппарат "искусственное сердце – лёгкие") для применения метода тёплой перфузии.

Технология обладает рядом преимуществ перед обычным методом "холодного хранения", при котором почка умершего донора охлаждается до минус четырёх градусов по Цельсию без доступа кислорода. Во время такой процедуры замедляется метаболизм органа и блокируется процесс "ремонта".

Почка не способна выдерживать такие условия более 30 часов. Новый же метод тёплой консервации помогает избегать повреждения, возникающих при холодном хранении. В результате не только орган остаётся живым, но и поскольку его метаболизм не замедлен, он способен начинать "ремонтировать" повреждения. Проще говоря, для него уменьшаются шансы стать "сонным" органом после имплантации.

Метод был проверен. Не так давно канадские медики трансплантировали почку в организм 53-летнего пациента Чжао Сяо (Zhao Xiao). Используя АИК с особой трубкой, адаптированной к меньшим кровеносным сосудам почки, и особым раствором из крови, питательных веществ, минералов, аминокислот, кислорода, глюкозы, антибиотиков и лекарственных средств, специалисты подготовили донорскую почку. Процедура включала размещение донорской почки на устройстве в течение трёх с половиной часов при температуре тела, после чего её успешно трансплантировали в организм пациента.

Почка сразу же приобрела рубиново-красный цвет и начала выделять мочу, то есть вполне нормально функционировала. Кроме того, тесты, проведённые в течение 48 часов, показали, что орган эффективно удаляет отходы и избыток жидкости из крови. Поскольку орган не "боролся" после трансплантации, существует большая вероятность того, что он прослужит очень долго, говорит Зельцнер.

"Я чувствую себя прекрасно", — сказал Сяо. Он смог встать с кровати спустя два дня после трансплантации. По его словам, он также был рад стать первым пациентом, получившим почку благодаря новой технологии.

"Почка вела себя как нормальный орган, несмотря на то, что была из расширенного списка", — сказал Зельцнер, который провёл за 14 лет примерно 500 трансплантаций.

Технология является уникальным решением, а само устройство – часть первой фазы клинических испытаний канадских учёных. С их помощью учёные хотят оценить безопасность нового аппарата.

Этот метод изменит подход к донорским органам, считает Зельцнер. Поскольку с его помощью большее число органов можно использовать в качестве донорских. "Мы будем понимать, насколько здоров орган до проведения трансплантации", — добавляет он.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали про наночастицы железа, которые помогут эффективно размораживать органы для трансплантации. Кроме того, мы сообщали о женщине, родившей здорового малыша после трансплантации матки. Не менее интересные научные прорывы в области трансплантации донорских органов описаны в нашей специальной рубрике.

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