В Китае арестовали бизнесменов, которые жгли деньги, выясняя, кто из них богаче

Два подвыпивших китайских бизнесмена из провинции Аньхой поспорили о том, кто из них богаче. Чтобы продемонстрировать друг другу размеры своих доходов, мужчины начали жечь друг перед другом деньги. Спорщиков арестовала полиция, сообщает South China Morning Post.

По словам очевидцев, спор между мужчинами разгорелся в одном из местных ресторанов.

"Каждый из спорщиков сжег по сотне юаней. После этого один из них сказал: "Мне казалось, мы должны были сжигать по 500 за раз. Если у тебя нет столько денег, вали", — рассказал очевидец.

Сколько именно денег удалось спалить бизнесменам, неизвестно. Стражи порядка вычислили участников спора по видеозаписи, снятой на телефон одним из свидетелей инцидента.

Согласно китайским законам, умышленная порча купюр карается штрафом. В итоге каждый спорщик заплатил стражам порядка по тысяче юаней (примерно 9 тысяч рублей).