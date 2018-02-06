Русская "Драгоценность" задержана в Каире за подстрекательство к разврату

Популярная в Египте исполнительница восточных танцев из России, выступающая под псевдонимом, который переводится на русский язык как "Драгоценность", была задержана прокуратурой провинции Гиза для расследования.

Ее заподозрили в непристойном поведении во время одного из представлений, сообщают египетские СМИ.

Причиной задержания "Драгоценности" — 31-летней россиянки Екатерины Андреевой — стало распространенное в соцсетях видео. На кадрах она исполняет "танец живота" в одном из ночных клубов, расположенном на реке Нил в провинции Гиза (часть которой входит в столичный мегаполис Большой Каир).

Андреевой предъявлены обвинения в "подстрекательстве к развратным действиям".

В специальном подразделении египетской туристической полиции также отметили, что "Драгоценность" "выступала полуобнаженная, в платье, которое не соответствует требованиям к одежде танцовщиц".

Кроме того, на ней не было "традиционных шорт, обязательных при исполнении этой разновидности восточных танцев", сообщает ТАСС.

В настоящее время в крупнейших гостиничных комплексах Каира и на египетских курортах Средиземного и Красного морей выступают десятки российских танцовщиц, специализирующихся на исполнении "танца живота".