Британец выпил 25 банок энергетика и заработал кровоизлияние в мозг

56-летний житель британского графства Западный Йоркшир Ник Митчелл едва не умер, выпив за шесть часов 25 банок энергетического напитка. Мужчина вел вечеринку в душном караоке и пил одну банку энергетика за другой. Митчелл до сих пор с трудом говорит, сообщает Metro.

Инцидент, который едва не стоил Нику Митчеллу жизни, произошел в 2010 году, однако сегодня он хочет добиться запрета смертельно опасных напитков. По словам мужчины, придя домой после непростого вечера, во время которого он "заправлялся" энергетиком, британец почувствовал жуткую боль в голове.

"Такое ощущение, что кто-то ударил мне огромной кувалдой по лбу", — заявил Митчелл.

Британца отвезли в больницу, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг. На следующий день у Митчелла случилось еще три микроприступа.

Врачи заявили, что у пострадавшего произошла передозировка кофеином.

"Я понимаю, что нельзя было пить столько энергетика. Я просто не знал, что этот напиток настолько опасен", — отметил британец.

Представители компании Red Bull заявили, что Митчелл превысил рекомендуемую дневную дозу кофеина, об опасности которого написано на упаковке их продукта.

"Одна банка Reв Bull объемом 250 миллилитров содержит 80 миллиграммов кофеина, примерно как в чашке сваренного дома кофе. Европейское ведомство по контролю безопасности пищевых продуктов разрешает употреблять до пять банок энергетика в день", — заявили производители напитка.