СМИ: Луис Энрике сменит Антонио Конте в "Челси"

Испанский специалист Луис Энрике, ранее возглавлявший "Барселону", в ближайшее время может стать главным тренером английского футбольного клуба "Челси".

Испанец сменит на этом посту итальянца Антонио Конте, который будет уволен, сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую газету Sport.es. Руководство "Челси" волнуется из-за возможного непопадания в Лигу чемпионов по окончании сезона. А владелец лондонской команды Роман Абрамович критикует Конте за конфликт с нападающим Диего Костой, который перешел в мадридский "Атлетико".

После 26 туров чемпионата Англии "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 19 очков. В последних двух матчах лондонцы проиграли "Борнмуту" и "Уотфорду".