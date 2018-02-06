Конкурс "Снимай науку!" получил премию Минобрнауки

Проект "Снимай науку!" телеканала "Наука" получил специальный приз IV Всероссийской премии "За верность науке".

Всего для участия в конкурсе подано более 300 заявок, что вдвое превысило показатели прошлых лет. Экспертный совет премии, в состав которого вошли ведущие ученые, представители деловых кругов и журналистского сообщества, оценивал поступившие работы по 10 номинациям, охватывающим все направления популяризации достижений отечественной науки.

"Снимай науку!" — конкурс пользовательских видеороликов, ориентированный на видеоблогеров, телевизионных журналистов, ученых, студентов, заинтересованных в популяризации научного знания. В конкурсе приняли участие 214 авторов, приславших 322 работы. Проект привлек участников из семи государств: России (работы были присланы из 65 городов), Эстонии, Латвии, Сербии, Украины, Белоруссии, Казахстана.

"Конкурс "Снимай науку!" задуман для того, чтобы, с одной стороны, расширить круг людей, которым интересно заниматься популяризацией науки в жанре видео, а с другой — чтобы появилась площадка, где они могли бы делиться своими работами. Судя по количеству и качеству присланных работ, задумка сработала. Мы планируем развивать этот проект. Некоторых из участников конкурса мы рассчитываем увидеть в качестве постоянных авторов телеканала "Наука" в ближайшем будущем", — сказал генеральный директор телеканала "Наука" Григорий Ковбасюк.

Сопредседатель оргкомитета премии, заместитель министра образования и науки Григорий Трубников отметил, что рост уровня научной журналистики обусловлен двумя факторами – "успехами российских ученых и общественной потребностью в новостном контенте научно-технической сферы".

"Так создается особая информационная среда, формируется культурное поле науки. Это способствует развитию в стране научного творчества и привлечению в науку молодежи", – сказал он.

При выборе номинантов среди СМИ учитывались социальная значимость журналистских материалов, актуальность и достоверность информации, качество и глубина освещения хода развития российской науки. Для просветительских проектов в качестве критериев использовались охват аудитории, результативность работы и инновационность форматов. На номинацию "Популяризатор науки – 2017" выдвинуты персоны, сделавшие значительный личный вклад в распространение научных знаний.