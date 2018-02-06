Дагестанское дело: адвокаты уверяют, что Гамидов не виноват

Все четверо высших чиновников Дагестана, в том числе временно исполнявший обязанности главы регионального правительства, сегодня были арестованы московским судом. В столицу их этапировали и содержали под особым конвоем ФСБ. Ближайшие два месяца обвиняемые в хищениях проведут в СИЗО. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все происходящее — это не политический кризис, а часть целенаправленной и системной работы правоохранительных органов.

Путь до Басманного суда у них занял сутки. Вчера из Махачкалы в аэропорт Внуково, затем ночь в изоляторе на Петровке, 38. И вот этим утром обвиняемые в хищении бюджетных средств оказались во дворе суда. Вооруженные бойцы спецназа ФСБ выводили задержанных по одному. Первым вели уволенного зампреда правительства Дагестана Шамиля Исаева. Вторым повели бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова. Когда его заводили в зал, журналистам удалось задать ему лишь один вопрос по поводу предъявленных обвинений. Однако он не ответил.

Защищали Гамидова пять или шесть адвокатов. Их толком трудно было сосчитать. В итоге в маленький зал не смогли попасть не только некоторые журналисты, но и многочисленные родственники обвиняемого.

Четверым обвиняемым меру пресечения избирали по очереди. Судья огласила целый список уголовных дел, которые возбуждались в Дагестане с 2014 года, а потом были объединены в одно дело о хищениях. По версии следствия, к мошенничеству причастны сам Гамидов, уволенные с ним замы Исаев и Юсуфов, а также бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов. Один из эпизодов хищений связан с реконструкцией детского сада. "Заведомо зная, что стоимость здания бывшего ресторана "Шуринка" с земельным участком в этом селе с учетом реконструкции под детский сад составляет примерно 12 миллионов рублей, участники организованной группы обеспечили приобретение детского сада на 50 мест за 31,8 миллиона рублей", — говорится в документах следствия.

Кроме того, их обвиняют в хищении 41 миллиона рублей на фиктивных аукционах по реконструкции спецприемника для мигрантов, а также в получении бюджетных денег на нужды собственной турбазы "Орлиное гнездо". Сами обвиняемые претензии следствия отвергают. "Мой подзащитный просто подписывал документы, это была его работа. Вину он не признает", — заявил Адил Абасов, адвокат Абдусамада Гамидова.

Спецоперацию по задержанию чиновников сотрудники ФСБ провели накануне в Дагестане. Оперативники и следователи обыскали особняк Абдусамада Гамидова. Особое внимание следователей привлекло оружие, которое было найдено в доме: автоматы, пистолеты и золотой пистолет ТТ с инициалами ГАМ. Среди обвинений пункта о хранении оружия нет. Речь идет о хищениях, общая сумма которых, как говорят следователи, более 107 миллионов рублей. Четверо бывших чиновников арестованы каждый на два месяца. Других фигурантов этого дела следователи пока устанавливают.

Арест Гамидова и его ближайших помощников в республике вызвал большой резонанс, но на работе органов власти республики он не сказалось. Временное исполнение обязанностей председателя правительства было возложено на Анатолия Карибова. Правительству было поручено продолжить выполнение своих функций до формирования нового состава. Проблем, требующих незамедлительного решения в республике, хватает. Об этом сегодня заявил глава республики Владимир Васильев.

Решить старые проблемы в этот раз постараются, применив новый опыт. Из одного из самых успешных регионов России — Татарстана — приехал министр экономики Артем Здунов. Он уже начал знакомиться с республикой, начав с Махачкалы и Дербента. Глава Дагестана Васильев уже внес его кандидатуру на должность председателя правительства. Если Народное собрание ее одобрит, то Здунов станет первым дагестанским премьером не из республики. Новое правительство должно быть сформировано в течение 12 дней.

Еще вчера, хоть и формально, но все фигуранты дела занимали свои должности, то уже сегодня сообщается, что их кабинеты практически освобождены от вещей, а все правительство отправлено в отставку. Впрочем, работа правительства не прекращалась ни на час, а с завтрашнего дня продолжится с новой силой — парламенту представят кандидатуру нового премьера.