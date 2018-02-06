Российские спортсмены не сдаются, МОК отвечает новыми обвинениями

Российские спортсмены, не получившие приглашение на Олимпиаду, оспаривают решение Международного олимпийского комитета в других инстанциях. Главная надежда — на выездное заседание спортивного арбитражного суда в Пхенчхане. Удовлетворив апелляции россиян в ускоренном порядке, суд может обязать допустить их к стартам. Но в МОК пока отвечают новыми обвинениями: спецкомиссия по России якобы выявила еще несколько атлетов, связанных с допингом. При этом МОК обещает дать возможность нашей команде нести российский флаг на церемонии закрытия, но только в случае выполнения всех поставленных условий.

"Конечно, хочется борща, но это же Корея, поэтому будем питаться их национальной едой", — говорит член олимпийской команды России по санному спорту Семен Павличенко. Российские саночники в обед уже возвращаются с тренировки на объекте. Первый и пока единственный чемпион мира в истории российского санного спорта зовет свой снаряд кормилицей и за него отвечает головой. Рассказывает, что весят санки 23 килограмма. Атлеты, впрочем, к такому грузу уже привыкли. В Олимпийской деревне сани приходится хранить на столе, здесь же затачивают полозья, изменяют угол канта. Корпус натирают полиролью.

Полируют спортсмены сани перед каждым стартом, чтобы улучшить аэродинамику. Качество полировки проверяют полотенцем.

Для Анастасии Силантьевой эта Олимпиада — первая. Здесь она — одна из самых молодых горнолыжниц. На Игры в Пхенчхан 19-летняя спортсменка приехала сразу с юниорского чемпионата. Сегодня у Анастасии в расписании — тренировка в зале. "У меня по плану 30 минут покрутить велосипед, и потом поделать пресс со спиной", — рассказывает девушка.

Пока не начались старты, атмосфера в Олимпийской деревне расслабленная. Американские сноубордисты играют в настольный футбол. Футбольный матч, правда, на компьютерной приставке, — и у прыгунов с трамплина из Норвегии (Венгрия против Германии). Австралийцы обсуждают баннер на стене своего здания. Предлагают поменять боксерские перчатка на сноуборд или лыжи.

Ирландцы привезли с собой клюшку для игры в хёрлинг. Обещают научить этой национальной игре всех атлетов. Уже познакомились и со многими спортсменами из команды России. "Я думаю, что все рады, что русские все же здесь, и у них есть шанс выступить на соревнованиях", — говорит член сборной Ирландии по сноуборду Шеймус О'Коннор.

Правда, заслужить этот шанс российским атлетам непросто, и речь сейчас не о тяжелой спортивной подготовке. Представители МОК фотографируют все детали формы спортсменов. Чтобы нигде, ни в столовой, ни в фитнесс-зале, ни на одном спортсмене не было трех цветов — белый, синий, красный.

Особый контроль — и со стороны инспекторов WADA. Бронзовый призер Сочи Александр Смышляев после обеда собирался на вечернюю тренировку. Проверил форму, лыжи, приготовил ботинки. "В 7 часов начинаются заезды. Туда час езды, приехать, размяться чуть-чуть и выходим", — поясняет член олимпийской команды России по фристайлу Александр Смышляев.

В итоге на тренировку Смышляев опоздал: инспекторы WADA пришли забрать допинг-пробу как раз перед самым выездом на объект. Половина тренировки насмарку. И такое с нашими спортсменами в Пхенчхане уже не первый раз: пробы забирают в то время, которое в официальном графике выделено для пробных заездов россиян на олимпийских объектах.

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Олимпийский Пхенчхан встречает крепким морозом. Они знают, что по правилам этой Олимпиады российской команде нельзя появляться перед камерой под гимн России. Встречают "Катюшей"! "Красная машина" уже в Южной Корее. Российские хоккеисты приземлились, рейс опоздал на несколько часов. Сейчас они отправляются в Олимпийскую деревню, чтобы как можно быстрее приступить к тренировкам.

Главный тренер Олег Знарок и вида не подает, что за плечами больше 10 часов перелета. Терпеливо ждет, пока каждый сфотографируется. Местные дамы не упускают возможность обнять и поцеловать тренера.

Клюшки, экипировку уже выгружают, и прямиком на ледовую арену. Первая товарищеская встреча российской сборной в Южной Корее состоится уже в субботу — с Южной Кореей. Первая игра в рамках Олимпиады – 14-го, со Словакией.