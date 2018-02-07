В Германии ищут "ведьм", пытавших пленницу кипятком

Полицейские из юго-западной части Германии ищут двух человек, одетых в костюмы ведьм, которые опустили ноги 18-летней девушки в котел с кипящей водой. Пострадавшая находится в больнице, где ей предстоит провести как минимум неделю. "Ведьмы" скрылись, сообщает Metro.

Неприятный инцидент произошел во время карнавала в городе Эппинген, земля Баден-Вюртемберг. Неизвестные в костюмах ведьм плыли вдоль местной набережной на плоту с кипящим котлом.

В какой-то момент они пригласили девушку из толпы на борт, после чего предложили ей сыграть в пленницу нечистой силы. Неназванную немку привязали над котлом. Однако "ведьмы" не рассчитали расстояние между ногами девушки и кипятком. Та получила ожоги щиколоток и коленей. Владельцы плота скрылись, бросив свою жертву.