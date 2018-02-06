Ласицкене стала лучшей на своем первом международном турнире в новом году

Российской спортсменке Марии Ласицкене, являющейся двукратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, не было равных на первом для нее международном турнире в 2018 году. Соревнования прошли в словацком городе Банска-Быстрица. Россиянка показала лучший результат дня – 2 метра 2 сантиметра.

Второй оказалась Леверн Спенсер из Сент-Люсии, взявшая высоту 1 метр 94 сантиметра. На третьем месте расположились сразу две спортсменки — итальянка Алессия Трост и чешка Михаэла Груба, показавшие одинаковый результат – 1 метр 91 сантиметр.

Таким образом, на счету Ласицкене стало 33 победы подряд. Известно, что уже 8 февраля российская прыгунья в высоту выступит на этапе Мирового тура IAAF в Мадриде.