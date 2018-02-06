Минкульт отказал Николаю Носкову в звании "заслуженный артист"

Министерство культуры РФ отказало знаменитому певцу Николаю Носкову в звании заслуженного артиста России. В ведомстве пояснили, что это решение принималось экспертным советом, в который входят профессионалы культурного сообщества.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Минкультуры, 25 октября 2017 года состоялось заседание экспертного совета при Министерстве культуры РФ. На нем, в том числе, рассматривалась и кандидатура Николая Носкова, которая поддержана не была.

В ведомстве подчеркнули, что Минкультуры сознательно передало совету полномочия по представлению к награждению государственными наградами и присвоению почетных званий. На момент упомянутого заседания в состав экспертного совета входило 22 человека, из которых двое — министр культуры Владимир Мединский, а также его первый заместитель Владимир Аристархов — являются государственными служащими.

Николай Носков — пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького".

Между тем, звание "заслуженный артист России", к примеру, благополучно было присвоено таким артистам как Жасмин, Зара, Диана Гурцкая и многие другие.