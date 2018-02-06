Футбольный "Спартак" попрощался с Юношеской лигой УЕФА

6 февраля московский "Спартак" в гостях встречался в 1/16 финала Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций с итальянским "Интером". Встреча получилась результативной. На двоих соперники забили шесть мячей — 3:3. Чтобы выявить победителя, понадобилось исполнить послематчевые пенальти.

По регламенту турнира, в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА соперники проводят лишь по одной игре. По ее результатам и определяется тот, кто проходит в следующий раунд. К сожалению для поклонников "красно-белых", их любимцы не смогли продолжить выступление в соревнованиях.

В составе "Спартака" отличились Солтмурад Бакаев, Данила Прошляков и Александр Руденко. У хозяев поля забили Ксиан Эммерс и Йенс Одгор. Еще один гол оказался на счету спартаковца Даниила Петрунина, срезавшего мяч в собственные ворота, сообщает ТАСС.

В серии же одиннадцатиметровых ударов удача была на стороне "Интера". Выиграв в ней со счетом 3:1, итальянцы прошли в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Напомним, что 7 февраля еще один российский клуб проведет стыковой матч: "Краснодар" дома примет испанский "Реал".