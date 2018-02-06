Электричка сбила в Подмосковье мужчину

Движение электричек на Казанском направлении Московской железной дороги задержано более чем на час из-за инцидента, в результате которого поездом был сбит человек.

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, мужчина, переходивший железнодорожные пути в неположенном месте, попал под электричку и по предварительным данным, получил перелом ноги.

Движение электропроезда до прибытия скорой помощи было прервано.

Очевидцы сообщают, что в момент ЧП машинист по громкой связи сообщил, что состав сбил человека. В настоящее время электричка, направлявшаяся из Москвы, более часа стоит перед станцией "Малаховка", пассажиры покидают состав.