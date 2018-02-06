Барбершоп в Краснодаре передумал принимать детей-инвалидов

"Мальчики будут сильно переживать, насмотревшись на инвалидов", — таково пояснение директора барбершопа в Краснодаре. Чтобы было понятно, "мальчики" — это стилисты-цирюльни, по виду, брутального мужского клуба. Хотя сначала очень хотели помочь, причем вызвались сами. Модный салон пригласил клиентов благотворительной организации "Синяя птица". Пообещали подстричь 30 человек бесплатно. Мероприятие готовили долго, но все сорвалось в последний момент: когда первые дети уже ехали в барбершоп, руководитель салона заявил, что передумал. Случившееся в социальных сетях пересказала руководитель "Синей птицы". С ее слов, несостоявшийся благотворитель думал, что в салон посетят дети-сироты, а не инвалиды, которым посоветовали искать "что-то попроще", потому как салон и оборудование слишком дорогие для больных детей, а мастера слишком профессиональны. Ожидаемо, что благое дело обернулось репутационными потерями. Но есть и продолжение.

История получилась резонансной, и вышла за пределы Краснодара. Директор барбершопа "Босс" (по-русски – парикмахерской) Вардан Погосян, оправдываясь в Интернете, называл разные причины своего отказа детям. То говорил, что приглашал именно сирот (не инвалидов), а его не так поняли. То — что его сотрудники слишком трепетные. То — что детей слишком много.

Из интервью с Ликой Скворцовой, директором благотворительной организации: "К акции, понятное дело, дети готовились заранее, ждали этого события по ряду причин. У 90% наших детей нет пап, и любая акция, где задействованы мужчины, идет на ура. Суть не в том, чтобы их постричь , а чтобы они окунулись в культуру".

Сейчас можно говорить что угодно. Но в назначенный день четверо мальчиков в сопровождении мам уже выехали в модный барбершоп. И вот тут им отказали. "Для ребят это была пощечина, — говорит Наталия Иванова. — Мы в полном шоке. Весь мир идет к тому, что инвалиды — это такие же люди".

В 12 дня 6 февраля стороны условились встретиться в офисе "Синей птицы", но братья Погосяны (один — владелец, другой — мастер цирюльни) не пришли. В конце концов, встреча произошла в парикмахерской. Владелец барбершопа принес извинения и пообещал все-таки подстричь детей.

Между тем, от того, что Вардан Погосян извинился на камеру, по сути, ничего не изменилось. Потому что извиняться надо было перед детьми и их родителями. В парикмахерской юрист "Синей птицы" и журналисты пытались выяснить, почему Погосяны сперва сами предложили постричь детей, а в последний момент отменили мероприятие.

Еще одна причина – в парикмахерской нет места. Но когда приглашали, место было. Ведь условились на определенный день, и все равно это стало неожиданностью. Брат владельца, Погосян-младший, резюмирует: "Мы не хотели, чтобы они приехали к нам".

Встреча в парикмахерской перешла, по сути, в перепалку. У братьев Погосянов нашлись стихийные адвокаты. Вскрылись подробности – розовощекий брадобрей, оказывается, не совсем здоров и обладает "очень хрупкой нервной системой".



Некорректное, а иногда и оскорбительное отношение к инвалидам у нас, увы, не редкость. Многие не замечают, не хотят видеть, например, колясочников или аутистов, не хотят признать, что это такие же граждане, у них такие же права. Аутисты зачастую очень талантливы, колясочники начитаны и интеллектуальны. Очень хочется, чтобы история закончилась хорошо — нашлась в Краснодаре нормальная парикмахерская, барбершоп, тоже очень модное место, где мальчишек-колясочников постригут и расскажут им немного об этой профессии.