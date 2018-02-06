Российские дипломаты в США готовы помочь Левашову

Посольство России в Вашингтоне обратилось в Госдеп США с запросом на оказание содействия в получении консульского доступа к экстрадированному из Испании в США Петру Левашову, обвиненному в киберпреступлениях.

Об этом, как передает РИА Новости, рассказали в дипломатической миссии, подчеркнув, что от американских властей требуют обеспечить нормальные условия содержания задержанному россиянину.

ТАСС уточняет, что консульская группа генерального консульства России в Нью-Йорке выехала в город Бриджпорт в штате Коннектикут, для того, чтобы посетить в местной тюрьме Левашова и оказать ему содействие.

Он был задержан в Испании по запросу США 7 апреля 2017 года. Американцы обвиняют его в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама.

2 февраля 2018 года Испания выдала Левашова США, и в тот же день он предстал перед судом в американском штате Коннектикут, где заявил о своей невиновности.