Конфликт в хостеле на западе Москвы: один человек ранен

В хостеле на западе Москвы двое мужчин устроили конфликт. В результате один из постояльцев получил ножевое ранение. Такие данные сообщили представители пресс-службы ГУ МВД столицы.

Как уточняется, конфликт произошел в хостеле, находящемся по адресу Заречная улица, дом 11/7.

Сотрудники полиции задержали нападавшего. Пострадавший был передан врачам, передает ТАСС.