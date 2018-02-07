Актер Джим Керри удалился из Facebook из-за "российского вмешательства"

Во вторник, 6 февраля, американский актер Джим Керри заявил, что удалил свою страницу в социальной сети Facebook из-за "российского вмешательства" в президентские выборы.

Как написал Керри в своем Twitter, он удаляет страницу, потому что Facebook получил прибыль от вмешательства России в выборы и до сих пор недостаточно делает, чтобы это остановить. Актер призвал всех, кто заботится о будущем, сделать то же самое, добавив тэг unfriendfacebook ("расфрендь Facebook") и картинку с изображением Марка Цукерберга – основателя компании.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp — Jim Carrey (@JimCarrey) 6 февраля 2018 г.

Ранее Facebook сделал вывод, что именно "российские действующие лица" стоят за 80 тысячами записей в соцсети, которые могли прочитать порядка 126 миллионов жителей Соединенных Штатов Америки. Правда, Facebook ничего не говорит о том, как это могло повлиять на выборы.

В настоящее время в Конгрессе США идут независимые расследования по поводу вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах, на которых победил Дональд Трамп. Спецпрокурор Роберт Мюллер проводит аналогичное расследование. Американские СМИ регулярно публикуют сообщения о контактах членов предвыборного штаба Трампа с чиновниками и бизнесменами из России.

Москва не один раз опровергала обвинения во вмешательстве в президентские выборы США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными, напоминает РИА Новости.