Российские дипломаты просят улучшить содержание обвиняемого в хакерстве Левашова

Российские дипломаты встретились с Петром Левашовым, которого власти США обвиняют хакерских атаках. Сотрудники Генерального консульства попросили руководство американской тюрьмы как можно скорее улучшить условия его содержания. По словам дипломатов, сейчас у Левашова нет возможности выходить на прогулки на улице и в стенах исправительного учреждения, сообщает "Россия 24". Кроме того, россиянин обращался к врачу за помощью из-за простуды, ему прописали лекарства, но их так и не предоставили арестованному.

Петра Левашова по запросу США задержали в апреле 2017 года в Испании, а затем экстрадировали в Штаты. Суд по делу о киберпреступлениях должен состояться в конце 2018 года.