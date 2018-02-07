Слабый снег пришел в Москву на смену снегопадам

В столичном регионе 7 февраля ожидается умеренно морозная погода.

В Москве и области облачно, с прояснениями, местами возможен слабый снег, сообщает Центр погоды ФОБОС. Максимальная температура воздуха опустится до минус 11 градусов. Ветер южный, до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление к вечеру повысится до 759 миллиметров ртутного столба.