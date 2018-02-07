100-летие поэмы Блока "Двенадцать" отмечают выставкой авангардиста Лабаса

100-летие поэмы Блока "Двенадцать" отмечают выставкой авангардиста ЛабасаЧитайте нас в Telegram
В галерее "Роза Азора" впервые покажут Лабаса. Никогда не выставлявшиеся рисунки и акварели знаменитого художника "По мотивам поэмы "Двенадцать". Выставка отмечает 100-летие этого произведения Александра Блока.
В этой серии художник пробует разные техники: кисть, жесткий карандаш, перо, мелки, даже шариковую ручку. Техники самые быстрые, самые свободные, динамичные. Он ищет невероятных скоростей, беспощадного штриха. Внутри самого цикла также прослеживаются поиски. Есть рисунки легкие, акварельные. Есть усиленные тяжелой графитной пружиной, безумным контурным напором, растушевкой. Спустя более чем шестьдесят лет после написания поэмы "Двенадцать" художник сопереживает поэту, парящему над бездной, — дерзкий поступок в пересчете на собственный возраст автора и формат исторических событий начала 1980-х.
Кроме рисунков и акварельных листов, на выставке будет представлено коллекционное (12 экземпляров) издание — папка, заключающая в себе 12 репродукций, по числу глав поэмы "Двенадцать", и сам ее текст. Художник книги Ирина Тарханова дает свое прочтение Блока-Лабаса. Рисунки, заключнные в черную шелковую папку, крупнокегельный набор самой поэмы настраивают на трагический характер графики.
На обложке папки — ключевой рисунок — взволнованный юноша на фоне летящего под красным флагом броневика с победившими повстанцами. В юноше прочитывается автопортрет художника, очевидца и участника событий.
Экспозиция, архитектура выставки задумана известным московским скульптором Георгием Франгуляном. Она передает главное в творчестве Лабаса — характерную для его работ перспективу, построение пространства, то наступающего на зрителя, то захватывающего его в свою бесконечную глубину.
В дни проведения выставки будут проходить поэтические вечера, организованные совместно с интернет-изданием COLTA.
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